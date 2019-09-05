男教師涉30年前非禮5女生　事主指被告愈摸愈過分

西貢一間小學男教師麥龍兒被指於30年前在校內非禮5名女生，涉嫌藉故叫她們到教師枱前，伸手入她們校裙內摸大腿、臀部及私處。案件今(5日)續於區域法院審理，女事主Z出庭作供，Z憶述她讀小一時，被告至少3次在英文課堂期間叫她站在教師桌旁，然後伸手入她校裙，摸她大腿及臀部。

最深刻的一次，被告叫她到教師枱講解功課，除了伸手入校裙掃她的大腿及臀部，還將手由她的右大腿外側掃到大腿內側，繼而將手移到她左大腿前方與陰部三角位之間的位置，隔着內褲邊非禮。被告摸得「愈來愈過分」，她郁動身體以示抗拒，但被告仍非禮她持續10分鐘才停手，當時班上還有同學目睹事件。

Z供稱，她事後沒有告訴其他同學及父母，因為當年她「太驚，無勇氣，覺得好醜」，而且「老師畀學生形象好正面，如果我同父母講，父母都唔會相信」，加上她現時已有家室，擔心將事件道出會影響到她及她家中的小孩。直到去年，警方主動聯絡她，才決定將理藏心底多年的秘密向警方及丈夫道出，丈夫亦給她支持。

主控官問Z：「呢件事你擺喺心中30幾年，感受點樣？」Z答：「如果一日我唔講出嚟，我覺得件事會屈喺心中到死為止。」主控官續問：「咁你今日講咗呢件事出嚟，感受又如何？」Z答：「我覺得對自己有番個交代。」

另外，Z透露她的家人也有小孩正在涉事小學就讀，她不想下一代跟她一樣受害。2014年，她曾經回母校接家人的小孩放學，與被告重遇，她向被告打招呼，問被告是否認出她，但被告認不到她，當時她沒跟被告對質，只因無勇氣重談舊事。

Z稱她當年亦曾目睹有女同學遭被告叫到教師桌，被告伸手入該同學的裙底，但她沒再看下去，不肯定被告有否其他動作，又稱見到同學跟自己有相同遭遇，感覺好難受，但事後她沒跟該同學討論。