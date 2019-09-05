74%青年不信任區議會　青協促檢視角色職能

區議會的角色一直被指模糊不清，香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」今年進行一項調查，發現36%受訪者不滿區議會各自為政，為區議會發揮職能上的最大障礙。研究認為政府視區議會可有可無，對區議會諮詢的重視程度不足，建議政府檢視其角色和職能，擴闊選區，並加強民政事務專員與區議會合作夥伴關係。

青年創研庫今年7月12日至17日透過問卷訪問520名18至35歲的青年，發現只有33.3%受訪者認為區議會最大價值在於其作為民意代表，34.4%人認為區議會主要工作是向政府反映居民意見，但有74%人表示不信任區議會，亦有高達84%指不信任政府。

報告指出區議會發揮職能上面對的挑戰，包括難以向政府有效反映民意，政府對區議員民意認受功能的重視度存可有可無心態。而政府向區議會諮詢的重視程度也不足，因政府不一定就各項諮詢工作諮詢區議會，當局毋須向區議會交代諮詢結果。另有1成受訪者認為區議會選區過小，局限區議員思維。

由於對上一次檢討區議會角色與職能至今已超過10年，青年創研庫「管治與政制」組別副召集人林智浩建議，政府應全面檢視區議會角色和職能，參考外地經驗引入社區權利概念，推動社區共創共建項目。香港地少人多，政府可就區議會選區作宏觀改革，考慮擴大人口基數和重組選區，促進地區規劃發展。