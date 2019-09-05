政Whats噏：成功爭取撤回修例？梁美芬：唔好玩我

議員其中一個職責就係幫市民爭取福利，所以一旦「成功爭取」經常都會高調宣傳，不過今次「成功爭取」就個個都唔敢認喇！事緣尋日(4日)政府宣布撤回《逃犯條例》修訂，結果網絡上就陸續出現各建制派「成功爭取」嘅邀功圖，網民大肆揶揄過往支持修例嘅建制派，嘲笑佢哋轉軚「抽水」，不過建制派好快都出嚟澄清，指網絡上係改圖，佢哋冇出嚟「成功爭取」。

其中一個「被成功爭取」嘅係立法會議員梁美芬，佢今朝出席電台節目，一度提過「用咗好大努力爭取撤回」，加上佢早前有提過歡迎撤回，所以唔知係咪因為咁引起誤會。梁今日(5日)都喺Facebook澄清指張圖另有Logo，唔係佢製作，仲話「咁大頂帽我戴唔起」，仲叫「大家高抬貴手，唔好玩我啦」。

至於政黨民建聯都有「被成功爭取」，佢哋喺Facebook貼出真假兩張圖，其中可以見到佢哋的確有開記招回應撤回修例一事，但背景無「成功爭取」等字眼，而且出席嘅議員只有3人包括張國鈞，並唔係改圖中的陳克勤同鄭泳舜共4個人，強調「謠言止於智者」，仲反寸網民「似乎智者不多」咁話！