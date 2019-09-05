修例風波：泛民批撤回修例非求和　官員落區勢爆衝突

立法會議員范國威及多個民間團體組成反對修訂《逃犯條例》的聯席召開記者會，他們指早在3月已要求撤回修例，但特首林鄭月娥昨日(4日)才決定撤回有關修例，做法難以接受，重申五大訴求缺一不可，強烈譴責未有對涉犯法的警員作出合適懲處。

出席的醫護人員Natelie指，有警員制服示威者時，對其頭頸部位使用武力，隨時會導致下身癱瘓，促請警方不要再對示威者的頭部等重要地方使用武力。立法會議員范國威指，林鄭月娥電視講話的重點是嚴正執法，認為她非求和，而是要繼續打，認為必須成立獨立調查委員會才能「止警暴，制警亂」。

范估計林鄭班子落區，都極有可能經過篩選，亦因林鄭未有回應五大訴求，落區或會引來更多衝突，認為其問責班子是問題根源，若無人下台、不落實雙普選等，亂局會繼續。

此外，多名民主派議員亦舉行記者會，批評林鄭僅撤回修例，卻不道歉、不「找數」下台，認為林鄭稱昨日是最好時機撤回修例，說話不盡不實，不理民意，而民主派議員正就修例引發的連串事件約見特首辦，引述特首辦官員稱正安排時間。

民主黨主席胡志偉指出，林鄭已錯過撤回修例的最佳時機，現有機制難以讓公眾信服可以處理警暴問題，憂慮林鄭現時的處理方法會令警民衝突愈演愈烈，亦令受傷人數不斷增加，質疑林鄭是否視民意、受傷示威者如無物，外界關注警暴問題的訴求很清晰，但她未有回應，現圖以設溝通平台作政治化妝，令部分人以為她吹和風。