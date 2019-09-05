涉機場非法集結囚禁《環時》記者　測量師須宵禁

上月13日至14日期間，有示威者於香港機場集結，期間內地《環球時報》記者付國豪被非法禁錮，警方昨(4日)拘捕一名黃姓男子，案件今(5日)在東區法院提訊。報稱測量師的28歲被告黃逸豪，被控非法囚禁他人及參與非法集結兩罪，暫毋須答辯，案件押後至10月28日再提堂，以待警方作進一步調查。被告准以現金5000港元保釋，須守晚10朝7宵禁令、不得離港、不得再踏足香港機場100米範圍內等。

控辯雙方同意被告由凌晨12點至早上7點守宵禁令，主任裁判官錢禮認為12時太夜，要求將宵禁令提早至晚上10點，辯方表明被告晚上9點才在九龍區放工，需要一個半小時回到新界的家，但錢禮堅持要被告提早兩小時守宵禁令，辯方最終同意。錢禮並提出，被告在保釋期間不得再踏足香港機場100米範圍，控方對此表示中立。據悉，控方指控被告當日用雙手按着付國豪肩膊，阻止其離開。

控罪指被告於8月13日與14日期間，在赤鱲角香港國際機場一樓客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與非法集結，以及與其他不知名人士一起非法囚禁付國豪。