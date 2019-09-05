死機災難：港交所下午暫停衍生產品市場交易　料損失不菲

香港交易所宣布，由於電子交易系統出現長時間的連接問題，為維護市場有序，已於下午2時起暫停衍生產品市場交易。為首次暫停期貨及期權自動交易。該所指，周四(5日)的收市後交易時段，包括期指夜市都一併暫停。

香港證監會發言人表示，正與港交所密切聯繫，圖盡快解決有關問題，及會確保市場對有關發展有資訊流通。

資料顯示，恒指9月期指停市前報26,438點，跌38點，成交僅約1.9萬張合約，相對周三(4日)大升市當日，9月期指全日成交近30萬張，以及8月日均成交約23萬張，足見十分低。若以交易所每張期指收取10港元計算，損失最少逾200萬元。

9月國指期貨停市前報10,346點，升74點，成交1.15萬張合約，相對周三成交達15.7萬張。若以交易所每張國期收取3.5港元計算，損失最少逾50萬元。

上述仍未計算期指夜市、小型期貨、期權、窩輪、牛熊證等交投。今次破天荒停市可謂損失不菲。

期權程式交易專家金曹指出，上午期指交易系統出現問題，下午港交所暫停期指及期權交易，市場仿如停頓了，因投資者沒有期指作為參考，窩輪及牛熊證發行商亦無法做對沖，故輪證莊家開價明顯擴闊差價，如今散戶如要做對沖，只有嘗試從熊證入手。

他又指出，今次恒指由25,680至26,080點加倉向上而昨日(4日)大升1,000點時，好淡在26,320點激烈爭持。「投資者買咗期指食唔到胡，唯有買返26,800點回收的熊證，或反向2X ETF(7500)對沖下行風險。」