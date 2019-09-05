士丹頓唐樓擬評二級歷史建築　港大校長寓所評級有反對

古物古蹟辦事處完成3個新項目評級，建於1951年及由市區重建局持有的上環士丹頓街88及90號，建於1930年代的大嶼山昂坪「海天一境」牌坊，擬議評為二級歷史建築；建於1920年代的銅鑼灣加路連山道石牆及瓦管，則擬議評為三級歷史建築。

古物諮詢委員會將於9月12日開會。古蹟辦表示，委員提出意見後，古蹟辦按既定做法，把上述項目的擬議評級及文物價值評估報告上載古諮會網站，進行為期1個月公眾諮詢。若收到任何意見，會向委員匯報，在確認評級前再作考慮。

在上次6月13日的會議上，古諮會通過香港大學校長寓所、尖沙咀覺士道7號前賈梅士學校，及中環嘉咸街26A至C號的擬議評級。在公眾諮詢期間，古蹟辦無接獲有關前賈梅士學校擬議二級歷史建築評級的意見書，但接獲一份意見書反對香港大學校長寓所擬議一級歷史建築評級。另接獲7份有關嘉咸街26A至C號擬議三級歷史建築評級的意見書，當中1份贊成、1份反對，其餘5份就項目日後的保育方式表達意見，無就擬議評級表明立場。

另外，古諮會在2009年3月通過中環皇后大道中172、174及176號(威靈頓街123、125及127號)的擬議一級歷史建築評級，以及摩星嶺道61號福利別墅、摩星嶺道61號福利別墅車庫、聖公會聖馬利亞堂新座，以及元朗凹頭東成里63、65、66、67及68號的擬議三級歷史建築評級。較早前11幢建築物的業主在公眾諮詢期間提出反對。