修例風波：港鐵工會請願　促政府保護員工乘客安全

香港鐵路工會聯合會今(5日)到政府總部遞交請願信，指昨晚(4日)在寶琳站有示威者圍攻港鐵員工，破壞車站設施的惡性事件，導致當值員工受傷，車站閘機被打爛，該會對此表示最強烈譴責，冀特首責成政府部門及港鐵公司，保護員工及乘客安全。

該會續指，《逃犯條例》修訂引發風波持續，現已演變成遍地開花式的暴力衝擊，而7月起暴力行為蔓延至港鐵範圍，批評港鐵與政府部門之前的反應不夠及時，警方執法的態度不明確，令鐵路前線職員慘變「出氣袋」。

雖特首昨宣布撤回修例，惟同晚卻有示威者圍攻港鐵站，該會指除有當值人員受傷，亦有人辱罵職員及破壞設施，行為惡劣、令人髮指，近日已有人在網上揚言針對港鐵發動進一步衝擊，威脅工會理事及對港鐵同事網絡起底等，令前線員工擔憂。

該會指，在法庭禁制令生效期間，暴徒仍視法制如無物，又指如「暴力演變成恐怖襲擊」，後果將不堪設想，遂去信特首，要求盡快落實檢控違反港鐵附例及法庭禁制令的暴徒，以及加強政府、港鐵與警方合作，增設預警機制，可因應情況隨時關站等。