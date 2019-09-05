期貨交易暫停　張華峰指非黑客入侵料影響不大

港交所期貨交易系統今日(5日)故障，破天荒下午2時起暫停衍生產品市場交易。立法會金融服務界議員張華峰今與港交所人員接觸，得悉事件因接駁問題導致，有關系統下午及晚上都會停運，暫未知何時完成修復，希望不要拖得太久，以免影響現貨市場運作，事件對國際金融市場有一定影響，強調事故是港交所自2000年成立以來首次發生，希望港交所吸取經驗。

張指自早上10時開始，有關交易系統運作非常緩慢且偶有擠塞，至下午2時系統正式停止運作，他引述交易所有關人員指是接駁出問題，而接駁沒有接連外面，因而排除是被黑客入侵，屬內部技術問題，未知是否訂單太多而造成一時阻塞。他認為，現在是敏感時間卻出現這樣問題，希望有關人員認真檢討，又指港交所行政總裁李小加經常提及交易系統很好，經過今次考驗希望他認真做好工作，在系統保養及保障安全上做足功夫。

被問到今次帶來的經濟損失，張指下午2時停止期貨交易後，現貨市場波動不大，「都係一百幾十點」，估計損失及影響不大，對後市影響亦不太大，因屬技術障礙，非政策上引致。至於會否導致港交所在國際層面被懲罰，張重申是技術性問題，對國際影響減到最少。