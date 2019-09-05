修例風波：持氣槍男曾揚言要傷警　寓所藏武士刀

修例風波引發連場衝突，警民關係緊張。警察公共關係科總警司謝振中今(5日)在例行記者會表示，昨晚(4日)約7時在北角處理一宗求警協助案時發現一輛可疑客貨車，警方曾用擴音器叫停不果，追至糖水道和建華街，男司機兩度下車亮出疑似手槍指向警察，警員曾拔槍戒備，該男其後被捕，37歲，正被扣查，該支疑似手槍證實為氣槍。

謝表示，警方在疑犯身上檢獲一個BB彈匣和兩把手術刀，客貨車內搜出多一個BB彈匣，故以涉嫌藏有仿製槍械和藏有攻擊性武器罪拘捕他，後在其家中檢獲3支仿製槍械、大量BB彈和兩把武士刀。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，該男子曾在網上發表傷害警察的言論，故有合理懷疑犯案動機與反修例風波有關，強調對有人使用疑似槍械高度關注，呼籲公眾不要在公眾活動中使用槍械。

另外警方今早在屯門截查一輛可疑車輛，發現錘仔、鉗、螺絲批、手套、口罩等，又在其中一名被捕者身上搜出數張紙，寫有3名警員的個人資料。該紙造成街招廣告模樣，下方剪成紙條方便觀看者撕去，車上3人涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。謝指不少警員在行動中起底而被滋擾，包括電話和短訊滋擾、虛假借貸、網上訂外賣等，故以刑事調查之餘，亦會根據私隱條例跟進。

警方表示，連續第6晚有示威者在旺角警署外聚集，警方曾派出談判專家游說一小時後一度令氣氛緩和，但部分人重新集結，警方在凌晨0時40分驅散。另有過百名示威者在港鐵寶琳站破壞設施，一度包圍女乘客和休班港鐵車長，及對該車長拳打腳踢。

至於在葵涌警署外面遇襲的休班警至今仍留院，相信3名被捕人士的動機與最近修例風波有關。警方指調查了該休班警的背景及參與案件，他具21年經驗，無欠債或其他問題，有高水平評核，上司及太太對他有很好評價，故排除了私人原因，而涉案3人衣着可疑，故料是隨機襲擊。