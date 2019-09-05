修例風波：輕鐵設施被破壞　東鐵路軌電纜現雜物頭班車受阻

港鐵工程人員今晨發現有單車等雜物，掛在東鐵線架空電纜及路軌範圍上。(讀者提供/港鐵提供)

反對修訂《逃犯條例》風波中，港鐵的處理手法屢惹爭議，連日來不斷有示威者破壞沿線設施，列車服務連番受阻。港鐵今日(5日)傍晚發新聞稿指，輕鐵網絡內的27部售票機、194部八達通收費器、3個乘客資訊顯示屏、38部閉路電視及7個廣告板，近日被人惡意破壞，港鐵已即時派員維修，並確保每個車站最少有一部出站及入站八達通收費器供乘客使用，將服務影響減至最低。車站亦已加派月台助理協助乘客，並作出廣播及張貼告示通知乘客。

另外，今早約5時，一輛工程車在非行車時間，於東鐵線進行例行維修後回廠時，工程人員發現大學站與火炭站之間一段架空電纜上，掛有一架單車，附近路軌範圍內亦被發現有一架單車及兩個圍欄，工程人員其後移走相關物件，並檢查架空電纜及路軌以確定行車安全，事件導致今早東鐵線的頭班車延遲開出。

港鐵表示，此等不負責任的破壞行為不但影響列車服務，更對其他乘客的安全構成極大風險，有可能引致列車故障甚至高速出軌等嚴重事故，重申絕不容忍任何暴力行為，並已就有關事件報警求助，同時亦呼籲公眾人士平心靜氣，為己為人，停止破壞車站設施及滋擾他人的行為。