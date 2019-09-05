政Whats噏：市民當面鬧劉江華　青年工作離地

反修例示威浪潮持續，其實引發到咁多年輕人走上街，外界一直歸咎政府嘅青年工作做得差，就連民政事務局局長劉江華今日(5日)出席一個閉門座談會嗰陣，亦有人當面鬧政府做嘅青年工作離地。

民建聯今日搞咗個新界西座談會，邀請咗劉江華出席。立法會議員周浩鼎、陳恒鑌同梁志祥喺會後話有50人參加座談會，有當區區議員、老師、社區幹事同居民，議題包括咗大廈管理、文康設施、土地未善用同青年問題。

梁志祥話有市民好唔滿意文康設施不足。好似喺元朗嘅東頭村咁，附近起咗新嘅私樓，多咗啲年輕夫婦同家庭入住，但係東頭遊樂場就得足球同籃球場，冇兒童遊樂設施，咁叫小朋友點玩先得㗎！仲有教育問題，有與會人士就鬧政府青年工作唔貼地。好似通識科咁，就有老師反映有啲問題好偏頗，搞到學生好難答。

為咗加強溝通，特首尋日先話司局長要走入社區，點解劉江華出席呢個座談會要閉門呢？唔通唔敢面對公眾？班議員就解畫，話座談會與之前喺九龍東同九龍西屬同一個系列，一早約好晒，所以都係閉門喎。不過，梁志祥就話劉江華今個月內會落區，雖然落區形式未決定。究竟劉江華會兌現承諾抑或放市民飛機？大家拭目以待嘞！