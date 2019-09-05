為民鎚害：周街建築廢料存消防隱患　黃錦星懶理

胡亂棄置建築廢料情況氾濫，在九龍城、旺角、太子、青衣等多地都出現了不少建築廢料的垃圾崗，有些還堆到行車路上，嚴重影響市民生活，究其原因，正是環境局旗下的環保署懶於執法。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是環境局局長黃錦星，沒有履行監督責任，漠視環保署疏忽職守，令街邊建築廢料堆積如山，影響環境衞生，更構成消防隱患。

根據《廢物處置條例》，胡亂棄置建築廢料的最高刑罰是罰款二十萬元，監禁六個月。節目指出，環保署收到有關廢物棄置的投訴，會轉交給相關部門清理垃圾，但很少主動「放蛇」捉人。環保署就只會搬弄數據，說非法棄置黑點由前年的七十個，減少到現時的二十六個。雖然裝了攝錄鏡頭的非法黑點少了人丟垃圾，但附近沒有裝天眼的盲點位就變成了亂棄置垃圾黑點，正因為環保署的懶惰，「垃圾蟲」才可以「遍地開花」，令十八區都淪為垃圾崗。

節目又稱，黃錦星以為說了等於做了，上任以來他公布多份「藍圖」，一時提出清新空氣，一時提出資源循環，但是本港的空氣污染水平持續高企，資源循環更加強差人意。黃提倡的環保，就只有「污染者自付」和「擾民」。以屯門稔灣堆填區懷疑滲出垃圾汁事件為例，連累附近魚塘魚蝦反肚死亡，全因環保官員監管失職，簡直應該改名做「環污署」。

節目又批評，環境局推出的政策也欠缺計劃及擾民，例如「四電一腦」政策只有一間回收商，配套如此不足都免強推出，非常擾民。至於膠袋徵費亦是名為減廢，實際上得益者是一班商家。至於建築廢物處置收費計劃，反而令建築廢料到處都是。節目不禁要問，一班港官有何信心在垃圾徵費正式實施時，他們會有足夠能力監管及執法？如果屆時令垃圾圍城惡化，恐怕黃錦星要換定衫落區做「掃把星」幫手掃垃圾。

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