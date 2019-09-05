中美貿戰港商經營困難　業界促政府援助拆牆鬆綁

張宇人(中)稱有逾40個支援業界的基金，但政策仍存盲點。(溫國佳攝)

中美貿易戰升溫，加上香港近月示威亂局持續，氣氛令港商經營雪上加霜。港府日前推出優化中小企融資擔保計劃、「先還息不還本」等支援中小企業措施，有政黨今午（5日） 舉行業界研討會，邀政府代表出席講解措施。惟有與會者認為，現時是處於非常時期，認為政府在推行任何政策須加大力度，同時亦質疑新措施是否「落地」。

飲食界立法會議員張宇人會後表示得悉逾40個支援業界的基金，但政策仍存盲點。近月的示威遊行令經濟在毫無警示下變差，其中零售業生意下跌5成、飲食業下跌3成，各界均面對資金周轉等問題。他建議政府可承擔部分風險，協助中小微企業向銀行作擔保，讓他們「還息不還本」，亦建議政府可實行退稅或暫緩繳稅，使中小微企資金流動更方便。

香港南區工商業聯合總會主席吳承海表示，過去曾申請政府推出的借貸計劃，過程中多次被詢問，認為這類把關措施對中小企業帶來不便，因業界在非常時期才向政府求助，認為政府應拆牆鬆綁，避免繼續以沿有方式處理申請，否則有新政策，中小企亦未能受惠。

旅遊業和運輸業界的代表提到，多個行業環環相扣，影響時間數以年計，現時業界的情況非常惡劣，如有小型企業倒閉，會牽連甚廣。他們認為，有部分如政府推出的新政策作用不大，認為中小企借貸後或會未能解決問題，屆時則變相欠下更多的債，建議政府應從強積金入手，以資助員工方式幫助中小企。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁