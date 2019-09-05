修例風波：示威者包圍旺角警署　坑口站外逾百人聚集

【22:01】警方派出談判專家呼籲示威者離開，引來示威者起哄及報以噓聲。

【21:41】有示威者在旺角警署外的水馬上縱火，警方在警署內舉起橙旗，呼籲市民即時離開，警告否則發射橡膠子彈。

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反對修訂《逃犯條例》的示威衝愈演愈烈，上周六(8月31日)警員進行在旺角、太子及油麻地等多個港鐵站進行搜捕，與市民發生衝突，其中曾爆發衝突的坑口站，今日(5日)晚上8時許開始，陸續有逾百名市民在站外聚集，大批身穿防護裝備的防暴警到場戒備，部分人手持長盾。雙方在現場對峙，期間有部分市民高聲叫囂及喊口號，現場氣氛目前大致平靜。

另外，網上傳出831衝突懷疑有人身亡，雖然警方及醫管局出面澄清，惟部分市民質疑說法可信性，今晚再有約200名市民聚集在旺角警署對開，期間大聲高叫口號，重申五大訴求，有市民用雷射筆照射警署。另有市民在太子站對出，近旺角警署的出入口擺放鮮花及張貼便利貼，以紀念831受傷市民，有人更聲言是要「悼念死者」。