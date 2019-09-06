修例風波：防暴警坑口站再清場　1男跌倒頭部受傷

【00:50】警方沿坑口站追至安寧花園對開，至近通往將軍澳運動場及香港單車館路段，截停市民查問。

【00:42】防暴警舉藍旗，勸喻在場人士盡速離開，繼而進行另一輪驅散行動，聚集人士狂奔，一名中年男子疑跌倒頭破血流，鼻亦受傷流血，數名救護人員上前為其護理傷勢後，由救護車送院治理，傷者表示是附近街坊，當時僅剛巧路過，見警員清場，唯恐遭殃及擬跑離現場，卻遭無妄之災。

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【00:10】防暴警經一輪驅散行動後，大部分居民已散去，一批防暴警亦登上警車離場，而另一批防暴警返回坑口站歇息及繼續戒備，期間一名穿白衣男子被警員查問，對方向警員連番叫罵，目前仍有近百市民在站內及站外聚集吶喊，氣氛仍緊張。

【00:01】防暴警員在坑口站清場，有示威者逃入附近的安寧花園，有近百住客圖阻撓警員進入屋苑，雙方一度對峙，防暴警其後離開。

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反對修訂《逃犯條例》的示威衝愈演愈烈，坑口站亦有市民聚集，其中曾爆發衝突的坑口站，昨日(5日)晚上8時許開始，陸續有逾百名市民在站外聚集，大批身穿防護裝備的防暴警到場戒備，部分人手持長盾。雙方在現場對峙，期間有部分市民高聲叫囂及喊口號，氣氛大致平靜。

至近晚上10時許，大批人士聚集的A出口落閘，引來現場示威者不滿，有人拍打鐵閘及指罵閘內警員。大批防暴警移至B出口外布防。有數百名示威者聚集，現場群情洶湧，警方在站內舉起藍旗，呼籲示威者離開，否則使用武力。至近11時，警方再度舉起藍旗，警告示威者迅速散去，否則會作出驅散行動。東網現場直播。