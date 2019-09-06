刑恐東方記者案　律政司逾14日限期不敢回覆

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，律政司拖延逾2年仍「唔敢告」。被喻為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊在近期的修訂《逃犯條例》中明顯失職，又選擇性執法，多次放生黎智英，令被指為美國代言人的黎繼續「搞搞震」，高調訪美與多名政府高層官員會面，對香港局勢「指指點點」。東方與受害記者於8月16日第14度去信律政司，嚴正要求律政司正面回應「告定唔告」黎智英，但律政司至今超過14個工作天的服務承諾，仍未有正式回覆案件進度和是否檢控黎智英。外界批評，律政司怯於黎背後勢力，遲遲不敢提控，敦促律政司盡快公開交代，勿作縮頭烏龜。

黎智英公然以粗言辱罵恐嚇東方男記者案件發生已逾2年，案件證據確鑿，律政司卻一直對黎不提告，東方與受害記者一直鍥而不捨，去信律政司要求交代案件進度，惟律政司過去都只言詞龜縮、草草回覆虛話一堆，完全無心正面回應，計及去年5月3日及28日，律政司至今已3度無回覆受害記者，違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾，而今年1月申訴專員公署調查後，已確認之前2度無回應違反服務承諾。但受害記者早前再在第14封信中向律政司提出8條問題追問，律政司只於當日給予接獲有關查詢的自動回覆外，至今仍未有正式回覆，又再度違反服務承諾。

律政司完全無視東方和受害記者感受，早惹全城不滿。「中央最近已不停批評黎智英，但律政司無不偏不倚嚴謹執法，仲放生一個喺中央眼中極度反中亂港嘅人，鄭若驊做嘅嘢同中央說法有好大矛盾。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司不但做不好法制內公平執法，就此案拖延不檢控之久更令人費解，如不公開交代清楚，只會讓人覺得律政司怯於境外勢力而放生某些人。

「作為律政司要為法律公義把關，案件表面證據充分，佢不單止唔處理，依家亦唔回覆，態度好惡劣。」時事評論員陳雲生批評，律政司態度之惡劣是前所未見，而黎智英過往涉及不論輕或重的罪行亦無一被控，明顯是律政司怯於外國勢力所致。

黎智英涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全被錄影，有相有片。事件令記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需接受精神科及心理醫生治療。

不過事發至今逾2年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄口供，而黎傍晚返回其何文田寓所時顯得一臉落寞。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。