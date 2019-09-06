理大加入搶生戰團　明年起推摘星加分制

理大明年起修訂入學計分方法，考獲5級或以上成績的摘星同學可獲額外加分。

新學年剛展開，本地大學已為明年文憑試收生安排構思新招，去年香港大學及香港中文大學先後推出「摘星加分」制，考獲5級或以上的學生可獲額外加分，香港理工大學昨宣布來年亦修訂入學計分方法，加入爭奪摘星學生的戰團。升學專家預計，未來或再有1至2間大學推出類似加分制，建議參加文憑試而位處入學分數邊緣的學生，在有信心的科目奪星爭取高分。

理工大學明年起修訂入學計分方法，新計分制與港大及中大今年起使用的方法相若。在原本計分制下，考獲1至5級成績的學生，分別可獲1至5分，5*及5**則分別可獲6分7分。但引入新計分法後，考獲5、5*及5**的考生，依次可額外獲加0.5分、1分及1.5分，即可換算成5.5分、7分及8.5分。理大協理副校長（學術支援）兼教務長何兆鎏表示，希望可吸引更多成績卓越的同學入讀該校學士課程。

學友社學生輔導顧問吳寶城估計，未來陸續會有多1至2間大學跟隨做法，以吸納奪星學生，他說：「但未必會間間都跟，視乎大學目標吸納邊類學生，相信大學會從以往收生資料考慮，如果本身都收得多攞星嘅同學，例如科大或城大，可能就會咁做。」

他指出，今年港大和中大使用新制後，的確有不少原處於收生分數邊緣的同學，因為個別科目成績「標青」而有信心選讀這兩間大校，而成績平均且處於分數邊緣的同學則較為卻步。吳相信新計分制推行一年後，明年考生更容易評估升學情況。

距離明年文憑試的試期尚有大半年，吳建議心儀港大、中大或者理大的應屆考生，若預計自己僅達最低入學分數，應考慮是否有1至2個科目有望爭取高分，「只要上到5*或5**，額外加分最多可加到1.5分」，考生備試時可思考在個別科目突圍，藉此增加入心儀大學的勝算。