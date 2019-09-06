死機災難：乏後備系統應急　交易資料恐遺失

香港交易所電子交易系統昨日「死機」，衍生產品市場交易被迫暫停半日。資訊科技專家批評香港作為國際金融中心，交易所系統如此脆弱顯得十分「兒戲」，認為應設多個後備系統作應急之用，亦擔心即使系統修復後回復運作，部分交易資料或會遺失，建議港交所必須定時更新，並確保系統可應付風高浪急的股票市場。

資訊科技及數碼媒體專家方保僑形容，多年來從未見過港交所非因打風而要突然停市半日，擔心即使系統之後能恢復，昨早的部分交易資料亦可能遺失。他又指，昨日除了電子交易系統外，港交所網站同樣「冧檔」，顯示系統和網站非獨立運作，設計有問題。

方保僑續指，若港交所本身備有後備系統，理應可在主系統故障後十多分鐘內啟用，但今次則要停頓大半日，揭示整個系統設計非常脆弱，「咁大間公司賺咁多錢，居然無諗應急方案，真係有點兒戲。」

他認為，港交所應設計多個系統同時運行，避免類似情況再次發生，「好似飛機有四個引擎，死咗兩個都仲有兩個行得；如果得一個咪會跌落地囉！」為應對市場日益增加的交易量，他建議港交所除了有必要更新系統外，亦要確保系統可承受突然出現三至五倍的交易量，「股票市場、外匯市場經常都風高浪急，交易所有責任做好佢！」