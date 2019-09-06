東方日報A1：港交所稱軟件有問題　期貨今復市

香港交易所交易系統昨日發生近年最嚴重事故，包括恒生指數期貨、國企指數期貨及期權等產品的電子交易系統突然「死機」無法運作，早上開市已有大批投訴指電腦不能落盤，需改用人手操作，導致成交速度緩慢。港交所至下午罕有地宣布由二時起暫停期貨交易，為歷來首次，連俗稱「夜期」的晚間時段交易亦暫停，至深夜才宣布期貨市場今日復市。正當本港經濟因反修訂《逃犯條例》風波而遭受重創之際，港交所卻發生「死機」災難，期貨市場癱瘓，重擊本港國際金融中心地位，更醜出國際。

昨早開市不久，已有投資者發現期指交易不暢順或無法下單，港交所承認系統連接出現問題。部分證券商昨早十一時後決定停止與期貨交易所交易，亦有證券公司停止期貨產品的網上買賣，客戶只限電話平倉。至下午二時，港交所「破天荒」暫停期貨交易。除期指交易系統出現連線問題外，有證券經紀指出，港交所本身的網站昨日亦不穩定。

受期貨交易系統「死機」及「停市」影響，九月份恒生指數期貨及國企指數期貨周四的成交量合共只有3.1萬張，較上日成交勁跌93%，連帶昨日股市、窩輪、及牛熊證的成交都減少，經濟損失不菲。而期指停市消息傳出後，由於投資者需沽貨對沖，影響恒生指數由半日原先升逾100點，至下午二時後一度掉頭倒跌逾200點。

立法會金融服務界議員張華峰引述交易所有關人員指，今次是接駁發生問題，即有關接駁經紀買賣期貨訂單的系統，但他指有關系統並無對外接駁，故排除被黑客入侵的機會，僅屬內部技術問題，未知是否訂單太多而造成一時阻塞。據了解，警方昨日並無收到港交所就事件報警。

張華峰認為，現在是敏感時間卻發生港交所「死機」事故，希望有關人員認真檢討，認真做好保養及保障安全工夫；他又指，暫未知系統何時完成修復，希望不要拖得太耐，以免影響現貨市場運作，又認為事件對香港作為國際金融中心有一定影響。這是港交所成立以來首次發生，希望該所吸取經驗。

港交所行政總裁李小加昨傍晚指出，停市是一個大決定、一個不能隨便做的決定，只有在判斷市場運行已不再有序情況下才作出。昨午二時，港交所判斷衍生產品市場已不再有序，故決定停市，港交所會繼續調查事件原因並會盡快向市場公布。港交所發言人昨晚稱，事件起因是交易系統供應商的軟件發生問題，不涉「黑客」入侵。昨晚深夜，港交所公布今日恢復衍生產品的交易。

證券業人士抨擊，港交所期貨停市半日是「前所未見」，不明白為何港交所的後備交易系統未能應對；又指港交所突決定「停市」，反而會「嚇親人」，對交易所的形象大受影響。

資深期貨界人士、茂宸期貨第一副總裁丁世民則批評，「兩點先停係太遲，其實如果問題持續十分八分鐘都搵唔到原因，就應該一早要停，無理由大部分（券商）做唔到但有啲做到，唔公平。所以今次我都覺得交易所做得非常之差」。事件亦暴露了港交所危機處理能力欠佳，就連內地投資者也直呼不可思議。

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