探射燈：買賣侵權品 商戶及消費者或同惹官非

燈籠上缺乏安全標籤已涉觸犯《玩具及兒童產品安全條例》，部分燈籠以卡通人物作招徠，亦恐涉侵犯版權。海關由2016年至今年8月，成功檢控17宗涉及冒牌或侵權燈籠的案件，被告遭罰款及緩刑。有法律界人士提醒，商戶銷售侵權燈籠會被檢控，不能以不知情作為抗辯理由。

東網巡視市面銷售中秋產品期間，發現不少懷疑侵權的卡通造型燈籠，售價僅數十元。根據《版權條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有侵權物品即屬犯法，每件侵權物品最高判罰款5萬港元及監禁4年。

執業大律師陸偉雄指，就侵權個案而言，商戶不能以不知情為由抗辯，故商戶購入貨品時必須向生產商查詢物品是否獲得正式授權，並取得相關證明，一旦被檢控，即使發現是假文件，商戶亦可以用「經過合理努力去查證」作抗辯。此外，購入貨品的消費者亦有機會涉嫌管有侵權物品而惹官非，故此在購買相關燈籠時，須向商戶查詢是否真貨，亦要從價格及品質上衡量，避免購入侵權產品。

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