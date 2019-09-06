探射燈：玩具燈籠吵耳刺眼　暗藏火患

中秋節臨近，燈籠、閃光棒及電子配飾等大行其道，東網隨機購入多款兒童燈籠，交由專科醫生及機械工程師作安全檢測，發現有閃光棒的閃動頻率極高，有機會引發癲癇；發聲燈籠聲量過大，可致耳鳴不適；有電子手鐲構造粗糙，容易短路。惟多款燈籠上未見警告標籤，令人防不勝防。

東網隨機在深水埗及柴灣的玩具店及攤檔，購得多款中秋燈籠交由專家檢測。其中3色圓筒形閃光棒可發出3種模式的閃光，包括每秒閃動燈光超過10下。眼科專科醫生周伯展直指，閃光頻率極快，近看容易造成眼睛疲勞，嚴重者可致睫狀肌抽搐，在短時間內出現數百度假近視。他更指過度頻繁的閃光會令癲癇症患者病發，導致全身抽筋甚至昏迷。

另一個洋娃娃造型燈籠啟動後可在地上轉動及發出閃光，並「洗腦式」播放英語童謠，音量卻不能調校，東網記者在約半米距離量度音量，最高近85分貝。「突如其來嘅響聲會令耳仔唔舒服，會出現短暫性耳鳴。」耳鼻喉科專科醫生黃漢威指，85分貝相當於收音機的最高聲量，長時間在此環境下會對聽覺造成損害，雖然一般情況把玩此發聲燈籠影響有限，但他建議勿湊近耳邊，及應在空曠地方玩。

部分電子發光玩具構造粗糙，理工大學前機械工程學系工程師盧覺強指出，其中1個電燈籠接駁燈泡的金屬線並沒有套上膠管，同時兩線相距太近，易導致短路，嚴重者會釀成電池發熱並起火。而電子螢光棒的發光膠管如遇上撞擊時，亦會容易出現裂紋，可致𠝹傷流血。盧提醒市民，購買中秋節玩具時，必須檢查清楚外觀，同時留意玩具結構。

海關在2016年至2019年8月期間，就中秋節玩具共進行了348次巡查，試購67個樣本作安全測試，成功檢控4宗個案，有關商戶最高被判罰款8000港元。發言人指，一般在香港供應的兒童玩具受《玩具及兒童產品安全條例》監管，須附有識別標記和適用於玩具的雙語警示或警告，如市民發現懷疑不安全的玩具或懷疑侵權活動，可向海關舉報。

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