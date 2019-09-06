Dr.東：一條血管可續命?　血管移植重建術救肝癌病人

器官捐贈不限於換心、肝、腎，一條血管也可成功為垂危患者延續生命。45歲的陳堅雄7年前患肝癌，由於其腫瘤同時捲着一條關鍵的靜脈，醫生因此未能直接切除腫瘤，加上不能換肝，一度估計他僅餘3、4個月命。香港大學醫學院外科團隊後來想到為堅雄切除腫瘤的同時，一併進行血管移植重建術。術後至今已7年，堅雄健康良好，癌症暫無復發。一條遺贈血管是堅雄的「救命關鍵」，他至今仍對捐贈者心存感恩。

訪問期間下着滂沱大雨，久未轉晴，與堅雄7年前得悉患肝癌的心情如出一轍。38歲那年的平安夜，醫生向他道出好消息和壞消息。好消息是幼女順利出生；壞消息是確診了肝癌，肝臟藏有直徑12厘米的腫瘤，而且腫瘤擴散至捲着心臟附近、體內最大的靜脈─「下腔靜脈」，一旦連同腫瘤切斷靜脈，足以影響心臟供血。

外科醫生當時評估堅雄不宜施手術，只能處方每月30000多元的昂貴標靶藥控制腫瘤生長。堅雄出身基層，要養家又要醫病，為負擔藥費幾近散盡積蓄。

港大醫學院外科學系臨床副教授竺兆豪說，當時看到堅雄的癌症指數起伏不定，團隊絞盡腦汁尋找可行的療法。團隊翻查外國文獻發現類似病例，可於切除肝腫瘤同時植入人工纖維製成的「人造血管」重建，「但始終是外來物，如果是人體組織會更理想。」

外國亦曾有零星個案移植器官捐贈者的血管，成功救活肝癌病人；剛巧在團隊準備一宗遺體肝臟移植手術時，發現捐贈者與堅雄的血型脗合，加上靜脈的質素良好，決定為捐贈者「再幫多一個病人」，抽出位於股溝的靜脈，由醫生裁剪血管的形狀和長短，成為一條長6.5厘米的「新血管」。醫生先一併切走堅雄的腫瘤及血管，徹底去除癌組織，再將新血管移植到堅雄身上重建下腔靜脈，術後康復順利。

堅雄於2012年接受手術，至今每半年定期身體檢查，術後7年，掃描檢查無顯示復發症狀，切除的肝臟順利重生，亦偵測不到體內有癌症。竺兆豪說，雖然過往有數宗血管移植重建病例，術後2至3年後便癌症復發，但堅雄無惡化的7年，可為病友帶來希望，「佢鼓勵左病人，也激勵了醫生，感覺做醫生可以幫到人。」在旁的堅雄亦希望以自身經歷，勉勵病友不輕言放棄。

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