網民熱話：乾炒牛河得一片牛肉？　網民：正宗一口牛

「一口牛」可能大家都曾經試過，分量適中，食起上嚟又方便。但你又有冇見過「乾炒牛河」版的一口牛呢？近日有食客在大埔一間茶餐廳叫了一份乾炒牛河，竟只得一片牛肉，分量極少，網民看後調侃道：「為你健康着想，要你食少啲肉」。

網民Erica Lim前日（4日）在Facebook群組「中伏飲食報料區」上載圖片，只見整碟乾炒牛河幾乎都是牛河，只有中間有一片牛肉，格外顯眼。貼文表示：「有圖有真相，成碟牛河真係得一片牛肉」，又附上茶餐廳餐牌上的食物圖片作為對比。

貼文發出後，網民笑指事主所叫的乾炒牛河是「乾炒牛河走牛」，「呢塊牛扒嚟」；亦有人嘗試解釋可能是「幾碟一齊抄分唔勻」；有網民則指牛肉雖小，但也是一塊，「同張相一樣無呃人」。不過有眼利網民就發現，餐牌食物圖片同樣只得一塊，「畀多塊你就係違反商品說明條例」、「同張相一樣無呃人！」

網民有話說

Marco Mak：做生意賺到咁盡有咩意思？咁樣搞法一斤牛肉可以炒幾多碟牛河

Winnie Chan：咪同幅圖一模一樣囉，冇違反商品說明條例喎

Ng Lai：碟牛河真係炒得幾靚，喺邊度食㗎

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