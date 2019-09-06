修例風波：再有多間院校學生築人鏈　促回應五大訴求

政府於本周三(4日)宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案，但民間要求全面落實五大訴求聲音未止。自開學日起，全港多間中學、大學的學生自開學日起先後築起人鏈，表達對修訂例的關注，今日(6日)再有多間中學發起築人鏈活動。

其中銅鑼灣聖保祿學校人鏈活動，是抗議校方打壓學生罷課，不容許老師及學生在校內討論事件。今晨7時許，約有100名身穿校服的學生及身穿便服的校友，站滿校門外禮頓道，並延伸到學校附近的一條行人天橋。有學生手持寫有英語的訴求，又有寫疑是校方打壓的手段。有學生指，校方對罷課取態過分強硬，擔心被秋後算帳，「但大是大非前，唔想因怕打壓而唔企出嚟」。

九龍塘瑪利諾修院學校亦有逾百名學生及校友，在早上7時左右開始在校外築成人鏈，她們不時高叫「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，手上拿着罷課不罷學等標語；亦有人手舉寫有「余太懇請你秉持良知」的紙牌，相信是對該校校友、剛被委任加入監警會的余黎青萍作出呼籲。人群在早上8時20分散去。

另外，拔萃男書院亦有學生響應活動，約500名學生連舊生沿亞皆老街上山到學校，沿途高叫口號。而喇沙書院外，一批舊生高呼「我無講粗口」、「光復香港，時代革命」等口號。東華三院黃芴南中學門外現時亦有約100名舊生聲援。