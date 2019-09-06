修例風波：加國監警專家捲醜聞　「私通」警員推翻調查結果

獨立監察警方處理投訴委員會為審視警方處理香港近期多場大型示威活動的工作及程序，成立5人國際專家小組，以提供國際經驗及意見。但有報道指，其中一名專家成員、加拿大安大略省前獨立警務督查主任Gerry McNeilly，2014年於多倫多處理警員投訴個案時，與當地警方秘密溝通，令個案結果被推翻。其後法庭認為兩者之間的秘密溝通是不恰當和不公平，有損獨立程度，裁定案件需要由第三方重新調查。

當年一個家庭投訴有警員以過分武力執行職務，指該警員用腳踩向一名已被制服及戴上手銬人士的頭部和頸部，更毆打、破壞財產和就種族原因辱罵當事人，該宗投訴由Gerry McNeilly處理。

翌年3月，經獨立調查後，有足夠證據證明該警員涉嚴重行為不當的指控，並將有關結果交由警方作紀律處分。警方卻私下聯繫Gerry McNeilly身處的獨立審查機構，投訴有關結果。最後McNeilly提出重新調查案件，而同年12月該警員不當行為的指控被改為「無證據證明」。

當事人向法庭上訴有關結果，McNeilly認為複審案件有跟從程序處理，惟法院認為McNeilly與警方私下通訊並不恰當，損害調查獨立性，故安排第三方就案件再作調查。