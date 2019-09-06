死機災難：港交所今未接系統異常匯報　昨故障非人為錯誤

香港交易所宣布，今日(6日)旗下衍生產品市場恢復正常交易及平穩運作，目前未接到任何交易所參與者有關交易系統連接問題的匯報。行政總裁李小加今早表示，昨日(5日)出現故障因為電子交易系統軟件技術出現問題，現已改用舊版本系統，周末會再度測試新版本，解決技術問題後會繼續使用新版本。他重申系統故障非人為錯誤，亦不存在人為破壞。

李小加承認，港交所網頁昨日受到DDoS攻擊，但強調不少公司網頁都會受到同類攻擊，而港交所今年已遭受數次DDoS攻擊，不過只影響用戶瀏覽訊息的速度，不影響交易系統。李稱無人願意見到昨日期貨市場停市半日的事件，尤其停市是在交易時段。

他指，明白外間對在甚麼時間停市有很多爭論，但重申停市不是容易的決定，昨日不是一開始發現問題時就暫停交易，而是到昨日下午2時發現再不能維持有序的市場時才決定停市，強調市場應有信心，不應懷疑交易系統穩健性及市場的公正。他又指，港交所會對交易系統進行檢討，減低對市場的影響，希望不會再發生交易系統故障事件。