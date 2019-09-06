預設醫療指示擬需病人書面作出　可撤急救及人工餵養

「預設醫療指示」是容許病人提早制定指示，指明自己一旦無能力作決定時，可按預設的個人意願拒絕治療，惟該預設指示法定地位並不清晰，而鑑於現行法律如《消防條例》要求救護員須用復甦方法對病人進行急救，有礙「預設醫療指示」實際執行。有見及此，食物及衞生局今日(6日)起就預設醫療指示和病人在居處離世的立法建議諮詢公眾，諮詢期為3個月，至12月16日結束。

政府諮詢文件提出四項主要建議，包括就預設醫療指示訂立清晰和一致的法律架構；清除或修訂互相矛盾的法例和政策；為在居處離世清除法律障礙；為真誠行事及合理地謹慎的治療提供者提供保障。

預設醫療指示的立法存在很多爭議，政府參考醫管局及外國做法，建議必須18歲或以上、精神有能力行事的人士，方可作出有法律效力的預設醫療指示，並毋須經精神科醫生正式評估其精神上行為能力。

政府又建議把人工營養及流體餵養視為治療方式，並在某些情況下屬維持生命治療，可根據預訂醫療指示不提供予病人或撤去。

至於作出或修改預設醫療指示，政府建議必須採用書面方式作出，至於撤銷預設醫療指示方面，政府則認為不應對擬取消指示的人士增加不必要障礙，因此建議對於口頭及書面撤銷均視為有效。