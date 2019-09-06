內地漢毀城大民主女神像罰2000元　賠償金額未定

內地漢今年7月推倒香港城市大學的民主女神像，事後被控一項刑事毀壞罪，案件今日(6日)在西九龍裁判法院判刑，被告早前承認控罪，現被罰款2000港元；惟賠償金額未有敲定，因法庭表示雕像報價單內容空泛，現階段不宜裁決。城大學生會對被告的定罪表示滿意，並會繼續循民事途徑索償。

32歲被告王錫釗，報稱保險經理。他被控於今年7月23日，在香港城市大學的圖書館外無合理辯解而損壞屬於香港城市大學學生會的民主女神像，價值2.5萬港元。案情指，當晚6時24分，一位城大學生目睹被告正撕毀民主牆上告示並阻止，惟被告不但無視阻撓，更出手推倒牆旁的民主女神像，警誡下被告稱是意外推倒該雕像。

辯方求情指被告是城大校友，事發當晚他回城大為保險員牌照考試溫習，他看見民主牆上的告示，認為是「亂港」的言論，情緒激動下才撕紙。及後他與學生爭執，一時衝動而控制不了情緒才推倒雕像。辯方又呈上醫院證明，顯示被告患焦慮症。

法庭考慮案件是無預謀的單一事件，被告因未能控制情緒才犯案，事後有悔意，故只判處被告罰款。惟因重造雕像的報價單內容簡單，項目詳情空泛，加上涉案雕像是由一位藝術家於2014年饋贈給城大學生會，無法計算購入的價格。法庭認為現階段不適宜討論賠償問題，暫不為賠償金額作裁決。