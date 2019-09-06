修例風波：中大300教職員築人鏈　促政府還真相

修例風波惹起社會各界關注，全港多間中學、大學自開學日起，陸續發起築人鏈活動表達關注。香港中文大學員工總會發起，於今午(6日)在校園內築起人鏈，約有300人參與，並圍繞整條百萬大道。

部分參與者戴上口罩，並手持「721、831還我們真相」等標語，高叫「光復香港、時代革命、五大訴求、缺一不可」等口號。人鏈活動持續逾45分鐘，其後人群陸續散去，未見混亂。

參與築人鏈的朱同學指，警方自6月開始濫捕，至今不斷惡化，文明社會絕不接受警方濫捕。他指，現時社會氣氛未見好轉，再加上警方於上月31日在太子站內毆打市民，擔心警方濫捕情況再惡化。對於特首林鄭月娥日前宣布撤回修例，他認為做法太遲，政府思維模式是完全違背民意。他又指，監警會如同無牙老虎，即使增加新成員，其背景也是親政府，未能說服市民支持。

中大學生會會長蘇浚鋒認為，政府與民意脫節，認為成立獨立調查委員會，是其中一個解決事件契機。對於有不少大專院校學生會成員受到騷擾，蘇認為警方不但對學生會製造白色恐怖，甚至影響其他年輕人，做法會令更多人憤怒，激發更多人上街，但學生會仍會繼續籌辦活動。