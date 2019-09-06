修例風波：民間記者會籲國際續聲援　斥港府撤條例以退為進

反對修訂《逃犯條例》的運動持續，衝突事件愈演愈烈受到國際關注。網民今午(6日)召開第10次民間記者會，主題為「國際同盟：香港民權及人道危機」。發言人質疑政府宣布撤回條例只是以退為進的「糖衣毒藥」，目的是為美國國會下周復會倡議的《香港人權與民主法案》降溫。

發言人表示，抗爭者並不是「貪」，而是此場運動至今已由政治危機演變成人道危機，重申「五大訴求」是為了避免警權過大下，人道危機的悲劇再度發生，呼籲國際間的民主社會繼續以有力的行動聲援香港，抵禦鎮壓。

發言人認為《香港人權與民主法案》將會是其中一枚威力驚人的震撼彈，希望通過法案能讓中央政府重新作出利害估算，並期望今日訪華的德國總理默克爾能就香港局勢提出關注。

在日本舉行反修例遊行的平野鈴子於會上表示，很多日本人一開始對這次運動不太關心，6月29日在二十國集團峰會(G20)前發起第一次反修例遊行後，香港反修例運動在日本始受到關注。她表示，雖然自己不是香港人，但在同一世代，有着同一爭取民主自由的目的，「這是我與香港人站在同一戰線的理由」，並強調會與香港人一同奮戰到底，直到「五大訴求」都能實現。

對於今日有網民跪求港鐵公開8月31日太子站的閉路電視CCTV片段，發言人表示，港鐵一日不公開片段，市民都不會罷休，要求港鐵釋除公眾疑慮。