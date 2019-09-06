夫握鐵剷施襲再斬妻囚3年　官嘆一時衝動毀家庭

樂於助人且為慈善不遺餘力的土地買賣顧問公司東主，早前因妻子出軌而與其離婚。去年12月與家人吃冬至飯時，東主向妻子要求取回作為定情信物的卡地亞手錶被拒，憤而用鐵剷施襲，再持菜刀斬妻，傷及其頸部、頭部、面部及手部等致其受重傷，曾留院深切治療部，雖然妻子現已可行走，但出現面癱需進行整形手術。

該63歲東主黎耀堂早前承認一項有意圖傷人罪，今(6日)於高院被判監3年。法官形容本案令人傷感且是悲劇，令人痛心，因被告一時衝動不幸地令其苦心經營多年的家庭毀於一旦。

辯方求情時指被告沒有案底，在中山出生的他經營土地買賣顧問生意月入5萬港元，為人品格端正，一直有助養內地山區兒童且資助內地少年讀書，更有兩名受益人完成大學課程後成為醫生造福社群。被告每月又會在港派發100至500張飯券予有需要人士，且向150名風濕患者派發藥酒。

律師亦呈上包括被告、兩名兒子及長子未婚妻等的求情信，指被告已有悔意，且事緣於作為家庭主婦的妻子愛上跳社交舞後經常外出，及後更與男子發生外遇導致與被告離婚，而曾獲被告幫助的人士亦聯署希望法官予以輕判。案發時兩人正辦離婚手續，被告希望取回見證他們感情的卡地亞手錶，但被妻子拒絕，一時衝動下才發生事件。

法官判刑時坦言就此案判刑感非常困難，被告與事主結婚至今30多年，被告一直發憤圖強，更成為公司東主，即使在內地工作亦不忘回港照顧兩名兒子，此暴力事件與被告一貫的良好品格不符。法官指事件令事主受到嚴重創傷，她現雖能正常步行，但仍需就左臉面癱問題進行手術。

法官指被告一直過着簡單生活，嗜好就只是行山，而且為人慷慨、無私、上進，而公眾席座無虛席便可知道被告品格良好。法官指被告並無預謀犯案，只是一時衝動及當日與事主爭拗至壓力爆煲，加上受到事主言語挑釁所致，事件對事主及被告來說均令人心傷。不過法官指出不能對暴力容忍，尤其是家庭暴力，故必須要判處適當刑罰，對想作出家暴人士起阻嚇作用。在考慮到被告坦白認罪及其情況後，最終判其監禁3年。

案情指，被告與現年59歲的陳姓妻子於案發期間正辦離婚手續，雙方曾就財產分配有爭拗，最終2人同意陳可獲大埔林錦公路的居所，被告則獲荔枝角的單位。去年12月21日，眾人在林錦公路的住所吃冬至飯後，被告向陳要求取回兩人的卡地亞手錶但遭拒，被告憤而拿起鐵剷砍向陳的頸項及頭部等，隨後被幼子制止並報警求助。期間被告又拿起菜刀斬向陳的頭部數下，最終由其幼子奪走刀具。

陳事後被送院並證實其上肢、頭頂及臉頰等多處被斬傷，且一度需留醫深切治療部，其後亦需進行多次手術，現時身體大致康復且可行走，但左邊臉仍有面癱，需等候進行整形手術。