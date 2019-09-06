扮女法師驅邪呃少婦性交　已婚漢認罪候判

由內地來港定居的42歲已婚漢，透過社交應用程式「微信」結識一名30歲單親母親，他得悉女方正懊惱4歲兒子是否「撞邪」時，覷準機會利用另一帳號假扮女法師「黑玫瑰」，並用手機訊息向單親母親「指點迷津」，訛騙她只需與已婚漢性交，就能替她及兒子「驅邪」。單親母親不虞有詐，數天內跟已婚漢兩度性交，單親母親從新聞得悉過往發生相類案始知受騙。已婚漢今(6日)在區域法院承認兩項以虛假藉口促使他人作非法性行為罪，案件押後至10月11日，等候索取女事主的創傷評估報告始判刑，被告還押候判。

42歲被告文家英被控於去年7月27日及31日在大角咀某單位，訛稱可替事主X的兒子驅除邪靈，兩度促致X跟他非法性交。

辯方透露，被告在內地出生，1987年來港定居，被捕前任廚師，現無業。經歷兩段婚姻，與前妻育有約10歲女兒，與現任妻子育有2歲女兒，現任妻子是內地人但在沙田持有私人物業，需持旅遊簽證定期來港照顧女兒。被告與家人住在沙田居所，另在旺角租住單位方便返工。

案情指，被告與X於去年1月透過微信相識，被告自稱「阿文」，又在微信聲稱認識一名來自湖南的女法師，女法師可助人改變命運、遠離厄運，X起初對被告所言不以為然。去年6月，被告幫助X搬到案發單位。至7月24日，X察覺4歲兒子行為怪異，兒子聲稱在新居見到鬼，X向被告求助。兩日後被告上門進行聲稱驅邪儀式，又自稱可與女法師通靈。

7月26日，X收到女法師「黑玫瑰」的手機訊息，對方聲稱是被告的朋友，並指示她需與被告性交才能驅鬼。X初時不願意，但法師指若不與被告性交，X母子可能會受到傷害。最終X依從指示，在案發的日子兩度跟被告性交。

惟二人性交後，女法師指被告「氣數已盡」不久將死，指示X切斷與被告關係，刪除與被告的微信聯繫及對話紀錄。後來X從報道得悉過往曾發生相類事件，憂慮被騙遂報警。被告於8月2日在家中被捕，警誡下被告起初聲稱曾與X情到濃時雙方同意下性交。及後被告承認女法師是由他假扮，自2015年起已用「黑玫瑰」之名在微信開設帳號，他承認用「驅邪」的虛假藉口誘騙X性交，但每次都有用避孕套。

辯方今日呈上由被告及其妻撰寫求情信，被告認有悔意，妻子形容被告努力工作養家，已原諒被告。辯方指被告確實認識一名湖南女法師，女法師多年前幫助過被告，法官表明不相信辯方說法。辯方又指被告還押期間發現患腦瘤，手術後常頭暈，左耳永久失聰。