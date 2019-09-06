積金中介人違規投訴12宗屬實　5宗需紀律制裁

中介人代僱主及僱員處理強積金投資事項，操守十分重要。規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會發表2019年周年報告，指在2017年11月至2019年4月底期間，委員會覆檢15宗有關強積金中介已完結個案，包括未經同意轉移累算權益、偽冒簽名或冒充客戶以取得強積金帳戶資料；未能清晰準確地向客戶提供所需資料；未能盡快執行客戶的指引；被裁定干犯《強積金條例》所指罪行；以及未能把客戶資料保密。覆檢結果是12宗證明屬實，3宗不成立。

據報告，積金局針對5宗證明屬實的個案採取紀律行動，向相關附屬中介人施加紀律制裁，包括公開譴責，以及暫時撤銷註冊/使有關強積金中介人喪失註冊資格最多30個月。至於另外7宗證明屬實的較輕微違規個案，積金局已向相關附屬中介人及或主事中介人發出合規意見函。積金局又為其中1宗不成立個案向附屬中介人發出提示函。

覆檢委員會詳加覆核了其中6宗個案，注意到積金局規管強積金中介人的投訴處理程序可作改善，例如平均要17.3個月處理個案，建議可縮短處理時間，又建議提升紀律行動的一致性和透明度、加強與前線監督的溝通，以及協助主事中介人對附屬中介人作出監管等。