修例風波：網民明堵機場　警方表明從速拖走路障車

本月1日網民發起的「機場交通壓力測試」，明日或再舉行。

有反修例網民明日(7日)再發起「機場交通壓力測試」，機場警區副指揮官劉榮基今午(6日)表示，網上有人號召明日使用鐵路、巴士、私家車等不斷來往機場，意圖癱瘓機場運作，重申有關人士倘刻意堵塞往機場道路，或違反禁制令，干犯藐視法庭罪。警方亦留意有人在網上鼓吹用假的登機證明文件或電子機票以進入客運大樓，有關做法或干犯使用虛假文書罪，最高可判監14年。

新界南總區交通部署理高級警司李錦標表示，關注有人鼓吹明日阻塞通往機場的道路，據以往觀察，駕駛者曾故意阻塞交通，例如刻意慢駛造成車龍、向警方虛報發生交通意外等，行為不負責任，這些都可能干犯不小心駕駛或危險駕駛、誤導警務人員甚或浪費警力。警方已預留足夠拖車，倘明日有車故意停下阻路，警方會從速處理，包括拖走車輛，若涉案車輛有改裝，會扣車檢驗。

劉榮基又指，上月13日機場的暴力事件至今拘12人，介乎17至35歲，涉非法集結、禁錮、暴動等罪，本月1日機場的公眾活動至今拘6人，介乎20至26歲，涉罪包括藏有工具可作非法用途、將物品投入鐵路等。

中區警區署理助理指揮官(行動)郭進傑表示，市民發起後日(8日)下午舉行集會遊行，今日中午才有人正式通知警方，指後日下午1時半至5時半在遮打花園集會，並遊行到下亞厘畢道，預計5000人參與。

劉又指，昨晨(5日)5時，港鐵人員發現東鐵線大學站與火炭站之間路段，有架空電纜掛有單車，相關路軌亦有單車、圍欄等雜物，有人已由破壞港鐵站設施延伸到電纜及路軌，可導致重大災難而引致傷亡，有關案件交由沙田警區重案組調查。