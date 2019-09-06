新西蘭海關破大毒案　泰國貨櫃藏469公斤冰毒拘3人

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，新西蘭海關周五（6日）表示，日前截查一個由泰國運抵奧克蘭的貨櫃時，發現60個摩打共藏469公斤冰毒，市值2.35億新西蘭元（約11.8億港元），是當地海關搗破的最大宗冰毒案；2名加拿大人及1名新西蘭人落網。

新西蘭海關人員今年中開始調查一個海外犯罪集團，盤查與一間新西蘭公司有關的人士。至上月中，海關人員認為一個由泰國運抵奧克蘭的貨櫃十分可疑，搜查後發現貨櫃裝有60個工業用摩打，平均每個藏有8公斤冰毒，經檢驗後證實該批冰毒屬A級。

海關破獲該批毒品後，聯同警方繼續調查，鎖定涉案人士及公司。65名執法人員周四（5日）至周五（6日）在奧克蘭搜查，再發現15公斤冰毒、一支手槍及大量現金。當局暫時拘捕3人，他們被控輸入及管有A級受管制藥物，若罪成最高可面臨終身監禁。

海關調查員貝里（Bruce Berry）表示，外籍人士到新西蘭接收及分發毒品成為國際趨勢，他們租用商用單位、住宅、Airbnb民宿進行不法活動。今次行動成功阻截大批毒品流入市場，海關將繼續與國內外執法部門合作，打擊走私毒品及犯罪組織。警方透露，該批毒品數量可滿足全國22周至26周的供應。

今次是過去305日第76宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。

雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。