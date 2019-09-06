回收場意外重創截肢　河南青年打黑工判囚獲緩刑

河南青年持雙程證來港後到元朗一個回收場打工，因遇上工業意外而被揭發做黑工，並被起訴，惟他一直留醫缺席聆訊，至今日(6日)終可出院到屯門法院應訊，他承認違反逗留條件等3罪，求情指他右腳膝蓋以下要截肢，左腳亦失去數隻腳趾，日後需動更多手術。裁判官最終判他入獄15個月，但考慮到他的健康狀況，若在獄中服刑勢面對很大困難，最終酌情讓他緩刑3年。

辯方求情稱，被告羅君豪(20歲)在國內讀書至初中，他因要清還房債，又想和女友結婚，同時希望修讀和航海有關的課程，聽從犯罪分子建議來港，以為來港後可滿足其人生規劃，結果承受終身難以磨滅的後果。他接受第一次手術後，自知沒可能照顧女友，所以提出分手，另外他日後需繼續接受治療，至完全康復或需一年。

被告在事件中除了承認身體創傷外，心理創傷亦難以估計，慶幸他受傷後亦獲慈善機構協助，又指案發時他的工作環境惡劣，勞工處有機會向僱主採取行動，被告其實也是受害者。

案情透露，被告今年7月11日工作期間遇上意外送院，揭發他過期居留一個月，並用假身份證見工，並成功獲聘。