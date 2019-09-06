伴侶以言語及肉體攻擊　男士遇家暴常被忽略

在家庭暴力個案中，每6名受虐者有1人為男性，但受虐男士的需要往往被忽略。和諧之家獲賽馬會慈善信託基金資助，進行為期3年的「『男』天再現受虐男士自強計劃」，委託香港浸會大學社會工作系學者，針對家暴受虐男士進行評估研究，發現受虐男士主要面對言語暴力等精神虐待。

研究訪問了17名年齡介乎28至65歲的受虐男士，他們平均承受5.88年家庭暴力，最短為1年，最長達12年之久。研究發現，受虐者的社會經濟背景多元化，無論學歷或收入高低均有機會面對家暴。他們在家庭中同時面對多項衝突，以子女管教問題及經濟原因佔多，均佔近60%。

研究又發現，全部參加者均面對來自伴侶的精神虐待，部分亦同時承受身體傷害。暴力行為包括被妻子在言語或肉體上攻擊、散播負面資訊；受虐者的伴侶又會以自殘或子女作為要挾。約65%參加者因不想家庭破裂而選擇忍受暴力，為了子女而繼續留在暴力關係中的亦佔近60%。

浸大社工系講師、計劃研究員劉肇薇提到，部分參加者反映除了他們自身外，子女亦同時承受；而受虐者均重視作為父親的身份，無論最後選擇忍受或離婚，不少都以子女出發，「離開關係為咗唔想家嘈屋閉影響仔女，繼續留低係希望保持家庭完整」。她又指，受虐男士不少基於面子，認為「家醜不應外傳」而不會主動求助，亦怕影響自己在職場上的形象；不過研究亦發現，若受虐男士找到可信任的人傾訴，可令他們踏出求助的第一步。

研究小組建議，在不同專業界別加強培訓，例如讓社工、警員、司法人員加深對男士受虐的認識，同時亦要透過社區教育，提高公眾的關注；又建議社服機構及政府，加強對家暴受虐男士的情緒支援，以及對離異家庭的支援。