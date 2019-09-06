海關首破郵包運私煙　冚粉嶺分銷中心檢值300萬元貨

香港海關昨日(5日)在粉嶺搗破一個大型私煙儲存及分銷中心，亦是首次發現不法分子利用郵遞方式走私香煙，行動中共檢獲約110萬支懷疑私煙，估計市值約300萬港元，應課稅值約210萬港元。

香港海關機場科人員，早前發現一批由香港寄往澳洲的郵包內，藏有一批未完稅香煙。稅收及一般調查科接手跟進，經深入調查後，查明該批郵包由粉嶺一個迷你倉寄出，昨派員掩至埋伏，當場發現2名男子正在倉內包裝一批可疑郵包，其後趁2人寄出郵包之際，上前作出拘捕行動。行動中，海關拘捕2名分別25歲及26歲的非本地男子，相信2人屬走私集團骨幹成員，是次行動已搗破一個跨境走私香煙集團。根據海關初步調查，該批私煙俱寄往澳洲作進一步銷售用途，其來源仍待進一步調查。

海關強調，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。