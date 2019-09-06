揚言用刀插警替示威者報仇　送貨員庭上粗口罵控方暫還押小欖

警方周三(4日)晚上在北角發現一輛可疑客貨車，追截期間，男司機兩度下車亮出疑似手槍指向警察，最終被捕。後來，槍狀物證實為氣槍，即場檢獲手術刀等物品。案件今日(6日)在東區法院提訊，37歲被告梁逸志被控一項管有攻擊性武器，暫毋須答辯。

法庭今日保安明顯加強，犯人欄內外共有7名男警看守被告，而被告在庭上得悉控方反對他保釋後大叫三次粗口「Fxxk You」，裁判官認為被告情緒不穩，決定先替他索取兩份精神報告以考慮是否適合答辯，期間還押小欖精神病治療中心看管。

報稱送貨員的被告被控於今年9月4日在北角建華街10至12號外管有兩把手術刀，意圖作非法用途。控方表示，無證據顯示被告曾參與任何示威活動，本案與近月的修訂《逃犯條例》風波無關，案情亦無提及在被告家中搜到武士刀等物品。

控方反對被告保釋，指案情嚴重，事發時有警方巡邏車見被告駕駛的輕型貨車有可疑上前截停，追捕期間被告兩度落車、三次亮槍指向警員，最後被警員擎槍制服，即場檢獲一把疑似氣槍、兩個BB彈匣及兩把手術刀，警誡下被告表示「要用刀插警員，幫被警方暴打的示威者報仇」。

辯方則以500港元替被告申請，指涉案氣槍是被告在玩具店買，被告獨居，任送貨司機月入1.5萬港元，惟裁判官以案情嚴重及恐被告再犯等為由，最後拒絕其保釋申請。