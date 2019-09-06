政Whats噏：顏寶鈴批林鄭固執　籲了解年輕人訴求

《逃犯條例》修訂風波持續多月未停止，幾乎區區都發生過示威衝突，喺孟加拉設廠嘅香港中華總商會常務會董顏寶鈴唔係成日喺香港，但都遇過示威情況，最驚險一次係示威者喺佢面前打爛咗一架小型貨車。顏話好多行業已經頂唔順，認為亂局一定要快啲完結，暴力破壞一定要遏止。至於特首林鄭月娥搞咗成3個月先撤回修例，顏都覺得係遲咗，形容林鄭有少少固執過頭，不過遲咗都好過冇咁話。

至於修例風波點收科，顏認為點都要先停止暴力破壞先得，仲話表達訴求冇問題，但破壞就唔得，但佢認為唔係停止暴力衝擊就可以當搞掂，事關目前政府並冇了解到年輕人嘅訴求，應該搵人多啲瀏覽年輕人經常睇嘅討論區，仲話修例搞到咁大件事，其中一個原因係因為政府宣傳工作不足，如今政府提出「四大行動」，就一定要做番足啲宣傳喇。

查實顏寶鈴並唔係經常喺香港，唔知佢有冇受到連串示威衝突影響？顏話試過早前返港時就撞正機場示威，但最驚險就要數8月5日，當時顏邀請咗一啲孟加拉嘉賓來港出席一個推介會，原定安排係朝早到港，夜晚就走，點知撞正「全港大三罷」，交通大混亂，結果要兜大圈，期間去到黃大仙時以為道路暢通，點知示威者突然極速封路，當時顏的座駕排喺第三、第四左右，等咗一陣只見示威者同警察追逐，最後以為開路可以走時，就目擊示威者用錘仔、鐵枝等打爛咗架小型貨車，好彩顏就冇事，不過都夠驚險喇。

雖然親眼目擊過破壞，但顏都唔覺得年輕人係唔講道理，佢作為一間中學校監，都會同學生直接溝通，仲話只要耐心解釋畀佢哋聽個情況，年輕人係會明白嘅。

經此一役，顏話都睇清楚一啲人心，例如有啲零售業老闆，平時加價就加到好快，相反依家到咗香港關鍵時刻，就反而唔肯減價。其實香港亂成咁，顏都坦言覺得喺孟加拉仲舒服過喺香港，因為無論係警察定係示威者畀人打，都唔係佢想見到嘅事，畢竟講到底都係「香港人打香港人」，何必呢？