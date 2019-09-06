發射台：內地高考作弊猖獗　應效法印度「裸考」

《發射台》今集炮轟內地高考作弊猖獗，為達目的不擇手段、「呃得就呃」的歪風屢禁不止。

踏入九月暑假結束，莘莘學子將要投入激烈考試競爭，但近年內地高考作弊情況猖獗，而且日趨高科技化，導致內地當局日前宣布將國家規定的四大類考試中作弊的最高刑罰，提高至三至七年有期徒刑。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集將要瞄準炮轟內地為達目的不擇手段、「呃得就呃」的歪風。

根據統計，內地於今年首七個月共審理超過一千七百宗考試作弊案件，涉及近四千人，即使內地當局鐵腕整治，但考生「上有政策，下有對策」，原因是內地高考「一試定終身」，作弊風險高，回報亦高，故仍有很多考生鋌而走險。

至於作弊形式可謂包羅萬有，例如外表是擦膠的答案顯示器，考生接到試卷後，由場外「槍手」代答，再將答案傳送至顯示器，而網絡上亦有課程教授自製「擦膠出貓神器」，事實上內地由「槍手」到製作器材，再到器材供應商，早已形成龐大的「黑色產業鏈」。

湖南常德一名中年男子在去年參加國家二級建築師考試期間，一度打噴嚏，結果一個微型耳機從耳中飛出，耳機中更傳來一把女聲提示答案。警方循線索展開調查，搗破一個作弊組織，有公司以「考試保過關」為噱頭，向每名考生收取二萬至四萬元人民幣，可謂利潤豐厚，亦可見隨着作弊技術不斷進步，即使內地不斷收緊限制，連攜帶手機進入試場亦視為作弊，仍是無補於事。

內地不妨效法印度，出動軍隊進行監考，考生亦需逐一搜身，甚至要求烈日當空下「裸考」。其實內地「呃呃騙騙」歪風屢禁不止，連馬拉松亦可作弊，如走捷徑、女跑手「請槍」男跑手等，早已揚名國際，難怪內地需實行社會信用評分制度，否則哪有足夠阻嚇力？

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