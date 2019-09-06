政Whats噏：立會受損新一年會期未知　秘書處想印月曆都唔得

立法會會期一般喺7月完結、10月開始，而休會期間，秘書處就會印製下一個立法年度嘅月曆，趕及會期前派發。不過，立法會大樓早喺7.1受到嚴重衝擊後，變成有限度運作，能否10月中復會仍然係未知之數，連帶每年印製月曆嘅程序都受影響添。

按照往年做法，立法會會喺休會期間印製下一個立法年度嘅月曆，當中會列明該立法年度所有大會、政府宣讀施政報告同財政預算案等大事嘅日期。此外，月曆近年都喺9月派發，所以月曆周期一般會以10月開始，到下一年嘅9月結束。

據了解，立法會會議日期係根據政府所提供嘅時間而定，而現時政府遲遲未定出新立法年度開始日期，所以拖延咗立法會印製月曆嘅工作，進度已經比往年有所落後，似乎上年派發嘅立法會月曆，用埋今個月後，要等下先有新架喇。

睇返去年嘅憲報，政府喺7月中分別就17至18立法年度結束日期同18至19立法年度開始日期刊憲。不過今年7月中，只有就18至19立法年度結束日期刊憲，到今時今日仍未就新一個立法年度開始日期刊憲，唔通政府無信心立法會可以如期運作？