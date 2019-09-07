修例風波：監警會國際小組主席稱會參考英國騷亂經驗

Denis O'Connor是以過去跟進英國騷動事件的經驗向監警會提供意見。(何青霞攝)

負責處理警察投訴的獨立監察警方處理投訴委員會上月成立國際專案小組，協助調查本港的連串示威衝突，正在香港的專案小組主席Denis O'Connor過去5日分別到立法會、港鐵及太子等地視察及會見警方高層了解事件，他感受到一些事，惟現階段不適合就警方有何問題等作評論。他又指，自己在監警會的角色，是要利用過去跟進英國騷動事件的經驗，比較其他地方的相關機構與本港監警會有何相關的地方，並就此提供意見。

Denis O'Connor接受訪問時形容，過去5日感受到一些事件，但自己並非在香港長大，未必與市民感受一樣，但都留意到有不少地點進行有和平及危險的活動，惟短短5日未有進行深入檢討，故現階段不適合就警方有何問題等作評論。他又認為警方面對重大壓力及挑戰，而警方不負責政府的管治及社會發展，不認為警方可補償社會，問題是社會期望警方如何做。

就香港的事件，Denis O'Connor指，他將着眼於社會的平衡，即如何在行使自由的同時，讓城市可繼續運作並確保部分市民能取得渴求的安全問題。被問到監警會應否具備調查能力及傳召證人，他提到英國的調查工作有能力針對整個警察制度進行廣泛調查及查問，已就相關問題及要求向監警會反映。

對於小組有成員被揭發捲入加拿大的通警醜聞，Denis O'Connor回應指，全世界均難以找到一個沒有爭議的小組，舉例指自己過去進行不同調查時亦有做過不同錯誤，問題是有否做好自己在小組內的角色，包括尋找證據及為監警會提供好建議；又認為事件應給機會予當事人及監警會作回應。