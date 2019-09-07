修例風波：油旺戰場示威者散去　警紅磡小徑截查一批人士

【01:10】警方在紅磡近理大附近一條小徑截停一批人士調查。

【00:50】警方沿彌敦道往尖沙咀方向推進並清場，該帶路面亦逐步回復通車。

【00:38】防暴警較早前在旺角警署驅散示威者後，有市民今晨在太子站外獻花，有人爬上站頂弄毀設施。

【00:30】大批防暴警員在廣東道一幢唐樓調查較早前一宗持菜刀及鐵通傷人案，事件中有一名男子中刀受傷，警員於樓上一單位尋獲涉案男子，他手部亦受傷，接受救護員包紮後在警員看守下，由妻兒陪同送院治理。

【00:15】港鐵宣布，往來中環站及美孚站暫停服務。往來美孚站及荃灣站每10分鐘一班車。太子站、旺角站及油麻地站暫時關閉。

【00:11】示威者在窩打老道與彌敦道交界再縱火，火勢猛烈，防暴警用滅火筒救火。

【00:05】因應旺角站及油麻地站設施遭人嚴重破壞，以及太子站附近有人群聚集，荃灣綫及觀塘綫服務安排如下，直至另行通知荃灣綫來往美孚站至中環站服務暫停，來往荃灣站至美孚站，每10分鐘一班，而觀塘綫 來回方向不停太子站、旺角站及油麻地站

8月31日晚警方在太子站衝入車廂拘捕多人，引起混亂。昨早(6日)7時許，有市民到該近站長室對開跪下，要求港鐵公開當晚車站內的閉路電視片段，擔心過了晚上後，有關的片段將會被刪除。早上10時半，再有一名身穿黑衫、白褲的少女到來下跪聲援，約半小時後，又有一名身穿黑衫黑褲的青年加入。期間港鐵派出一名車站經理到場了解，表示會向公司反映，如有答覆會轉告他們。現場約有30名市民圍觀，有熱心市民為示威者撥扇散熱，並且嗌口號要求港鐵交代，又大嗌「CCTV」，「香港人加油」，亦有立法會議員到場協助。

至中午12時，圍觀市民增至逾50人，港鐵取來一把風扇，為示威者散熱。期間，多了一批身穿校服的女生到場舉紙牌打氣。

至下午1時，陸續有市民加入，跪在站長室外要求港鐵公開天眼片段。半小時後，現場人數增加至50人，全部改為靜坐，並舉起紙牌要求港鐵交代。至下午5時許，港鐵宣布關閉太子站，所有列車不停太子站。及至晚上近7時，逾千市民到場，並進佔彌敦道及太子道西部分行車線。有人在太子站外燒衣紙及點蠟燭。警方舉起橙旗，警告市民立即離開，否則開槍。由於大批市民佔據馬路，彌敦道來回方向近太子道西全線受阻，受影響巴士路線須改道行駛。有示威者把太子站的閘門破壞，並闖入站內，未幾又退回站外，期間，持鐵錘破壞在彌敦道的交通燈，並剪斷交通燈內電線，令其無法運作。

警方舉起橙旗，警告示威者離開。警署外有防暴警向示威者方向發射一枚布袋彈，射中現場一輛巴士。現場有示威者大聲質問警方為何開槍。至近9時許，旺角警署內的警員向示威者接連發射多發布袋彈及胡椒彈。警方舉起黑旗，警告會發射催淚煙驅散人群。大批防暴警在警署外的水馬後布陣戒備，其後大批防暴警衝出警署外，發射數枚催淚彈，防暴警沿彌敦道向南推進，至始創中心對出位置停下布防，有市民在旺角中心對開焚燒垃圾桶及雜物。有示威者在港鐵旺角站有多部入閘機被破壞，亦有人拖消防喉向閘機射水，另有示威者在彌敦道與山東街交界燒雜物。

晚上10時08分，港鐵表示，旺角站及太子站暫時關閉，荃灣線及觀塘線來回方向列車不停旺角站及太子站，直至另行通知。防暴警沿亞皆老街向大角咀方向推進，期間施放催淚彈。

警方再於亞皆老街發射多枚催淚彈。至近11時許，旺角廣東道近奶路臣街傳出有斬人事件，約晚上10時57分，一名年約50歲的男子持菜刀及鐵通向市民施襲，混亂期間，有人被斬中受傷。兇徒其後棄下菜刀，逃至廣東道一幢唐樓內。由於懷疑事件是針對示威者，現時有大批示威者在地面包圍該幢唐樓，並高聲叫囂要求傷人男子現身。

昨晚11時32分，港鐵宣布，因應旺角站及油麻地站設施遭人破壞，以及太子站附近有人群聚集，油麻地站、旺角站及太子站暫時關閉，荃灣線及觀塘線來回方向列車不停油麻地、旺角站及太子站，直至另行通知。至11時44分，港鐵表示，目前荃灣線來往美孚站至中環站服務暫停，來往荃灣站至美孚站，每10分鐘一班；觀塘線來回方向不停太子站、旺角站及油麻地站。

油麻地站被示威者破壞，拆毀站頂的標誌燈箱，並破壞升降機及出入口玻璃。