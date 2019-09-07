政Whats噏：誤導旅客短片周街傳　波叔出招叫人睇專頁

最近香港「立立亂」，示威衝突持續不斷，搞到香港旅客人數急降，唔少從業員仲手停口停，立法會旅遊界議員姚思榮早前去信財政司司長陳茂波(波叔)，講起有啲別有用心嘅人整咗針對海外旅客嘅短片，錯誤傳遞香港唔安全嘅訊息，影響旅客來港意欲。波叔近日回信提到嘅招數，竟然係話搞咗個專頁畀旅客睇最新正確資訊，同埋旅發局依家拍緊旅遊特輯。短片已經周圍傳，仲等旅客自行查網站，到底有冇用㗎？

波叔喺信中話，政府新聞處已經喺「香港品牌」網頁設立一個「香港最新消息」專頁，發放有關香港嘅最新正確資訊，不過，睇番呢個專頁只係擺咗部分政府發放嘅新聞稿、回應外國傳媒報道、交通同展覽資訊等，連相都冇張、片都冇條，認真「hea爆」，而且就連政府之前已經喺外國報章刊登嘅廣告，入面都冇寫呢個專頁。唔通覺得啲旅客咁犀利，會無端端識得喺網上搵到呢個新專頁？

波叔喺信入面嘅其他招數，包括旅發局會用政府嘅額外撥款，製作全新嘅旅遊品牌宣傳片，又會同多家節目製作機構合作，拍攝一系列嘅旅遊特輯，透過唔同渠道喺各大客源市場播放，不過聽講呢啲旅遊特輯依家仲未拍好㗎。其實啲誤導短片已經廣為流傳，依家就連片都未拍晒，睇嚟靠政府啲宣傳招數真係蚊瞓。