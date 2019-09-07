修例風波：亂局趕客重創零售旅遊業　花旗再下調港GDP增長預測

局勢動盪對零售及旅遊業構成沉重打擊，觸發花旗銀行對香港經濟更趨悲觀，並第四度下調本地生產總值（GDP）增長預測，對今明兩年分別削減0.4及0.3個百分點，至只有0.6%及1.4%增幅。

花旗報告指出，零售銷售於七月份創下逾三年最差表現後，八月份很可能繼續惡化，預期本地消費支出復甦速度緩慢，而旅遊業復原需時，對年底前市道悲觀。此外，隨着愈來愈多餐廳及零售商店結業，未來數月失業情況或轉趨嚴重，故將今年底及明年初的失業率預測，上調至3.1%及3.3%。

花旗認為，儘管香港政府推出財政刺激措施及幫助中小企的方案，但仍需要進一步行動支援，以更全面地解決香港根深蒂固的社會和經濟問題，其中一個關鍵挑戰是房屋供應。

事實上，近期多間機構對香港經濟前景轉淡，彭博綜合市場調查，認為貿易戰拖累全球增長及貿易前景，促使香港未來經濟衰退機會上升。市場對香港全年GDP增長的平均預測由2.2%下調至0.7%，至於二○二○年及二一年的增長率亦雙雙下調。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，環球經濟不穩及中美再度互加關稅，香港貿易表現難以改善，料今年全年的出口及進口將雙雙錄得高單位數跌幅；零售方面，近月人民幣顯著貶值，將進一步削減內地旅客來港消費誘因，預計全年的零售銷售將下跌一成。若未來香港各方面數據惡化，不排除會進一步降低GDP增長預測。