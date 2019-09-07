東方日報A1：1995年來首次信貸降級　營商雪上加霜

反對修訂《逃犯條例》風波持續三個月未平息，令香港陷入前所未有的動盪。國際評級機構惠譽昨日出手狠削香港主權信貸評級，由「AA+」下調至「AA」，並同時將前景展望由「穩定」降至「負面」。惠譽警告，若社會問題持續惡化、特區政府的自治權遭侵蝕，香港信貸評級將有進一步調低的風險，反映香港金融中心地位岌岌可危。金融界擔心，今次「雙降」行動勢令本已差劣的本地經濟及營商環境雪上加霜。

香港混亂局勢持續近三個月，加上受中美貿易戰等外在風險雙重夾擊，惠譽直言，本港經濟環境將更加嚴峻，預計今年香港的實質經濟增長（GDP）歸「零」，而明年的GDP增長預測則為1.2%。惠譽亦預期，港府今年的財政盈餘將收窄至近乎零，主要受近期推出的財政紓困措施，以及政府收入較預算為少所致。

惠譽的報告指出，連月持續出現的衝突和暴力，正在考驗「一國兩制」的尺度和韌性，以及香港與內地關係，惠譽預期「一國兩制」會維持，但當香港經濟、金融和社會政治愈益融入中國內地管治體系，未來將面對更大的監管挑戰，勢令中、港的主權評級差距逐漸收窄。惠譽並指，持續出現的事件，對於香港管治系統及法治的有效性和質素構成長而深遠的損害，並衝擊香港整體營商環境，將為香港的信貸評級帶來進一步的下調風險。

至於將香港前景展望降至「負面」，惠譽解釋，即使港府對示威者要求作出讓步，亦難完全化解市民的不滿程度，社會不穩情況持續削弱對公共機構的信心，玷污對港府的管治、政治穩定和營商環境的看法。

惠譽曾於今年六月中確認香港「AA+」的評級，儘管當時首輪的示威活動已經開始，但該行認為不足以改變香港的基本信貸優勢，但至七月底，惠譽「口風」已變，直指香港不斷的抗爭運動逐漸影響經濟活動、損害商業機構的信心，至昨日終調低本港評級，亦是惠譽自一九九五年來首次下調行動。值得留意，另外兩家主要國際評級機構標普及穆迪過去作出降級行動前，通常會先提出「警告」，在早逾一年時間先調低香港評級展望至「負面」，反觀是次惠譽的行動，香港的「評級」及「展望」卻於同日「雙降」。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，市場有一定心理準備香港信貸評級會被下調，但標普與穆迪尚未跟隨，暫時對金融市場影響不算太大。大新銀行經濟師溫嘉煒亦指，惠譽調低香港主權評級，實際是「提醒」特區政府保持「一國兩制」框架對香港經濟的重要性，部分外資企業在港的投資或金融活動將會更審慎。雖然標普及穆迪尚未表態會將香港「降級」，但早已表明十分關注香港近月社會動盪事件發展。標普於八月底曾指，政治風險為香港近期最重要的政府信用評級因素，若緊張局勢持續升溫，或令「一國兩制」受損。穆迪更早於七月初示威者衝擊立法會後，警告香港優勢下降，對其信貸評級有負面影響。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：