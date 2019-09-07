東網透視：失明青年遇上開明僱主　實踐社工理想助人

僱主態度開明，多作嘗試，讓殘疾人士在職場上發光發亮。20多歲的黃嘉濠自小雙目失明，在愛心社工熏陶下，立志成為北斗星。身為末代高考生的他以1A2C佳績考入中文大學社工系，可惜畢業後寄出30封求職信，全無回音，後經轉介到長者安居協會面試，終可實踐理想。他用心開解無數鬱鬱寡歡的長者，令她們重拾笑容，表現獲僱主讚賞。

嘉濠3年多前加入長者安居協會擔任社工，主要負責「一線通平安鐘」電話輔導工作，聆聽及了解長者和照顧者的需要，作出適當輔導和轉介適合的服務。他形容這份工作令他感自在，「隔住個電話，用心聆聽就可以幫人，好多老人家都唔知原來我睇唔到，直到家訪先發現。」僱主在電腦裝上配套軟件，他除了部分實體文書工作需同事協助外，大部份工作都可獨力完成，今年更完成了家庭輔導學的碩士課程。

其實，他2歲多時患眼疾，未及認識世界已完全失明，但他從未自怨自艾，深明自己仍有獨特長處可以助人，憑努力完成大學課程，但求職時處處碰壁，「都有啲挫敗，大學同學全部都揾到工，或者好易有interview(面試)機會，但我等咗9個月，1個都無。」他透過母校心光盲人學校就業輔導轉介計劃，獲得長者安居協會面試機會，並成為該會首名聘用的殘疾人士。

曾有視障朋友指僱主不信任殘疾人士，面試後也不聘用，嘉濠對面試信心不大，心情緊張，但慶幸主管思想開明，不介意他有視障，更願多加配合讓他安心工作。現在他帶同導盲犬Coby上班，與同事相處融洽，自問可以1年內找到工作屬非常幸運，「明白好多僱主有顧慮，會擔心視障者點樣睇文件？點用電腦？好多視障人士即使有大學學位，等3、4年仍未必揾到工。」

長者安居協會業務營運主管馮志恒大讚嘉濠表現非常好，協會共聘用5位視障或行動不便人士，「佢地工作表現同其他人差異唔大，工作穩定性更高。」她認為，只需安排通道寬闊的座位及在電腦上安裝特定軟件，已可讓他們正常工作；而政府為相關僱主提供很多資源，包括薪金及硬件配套上資助，僱主無需感太大壓力。