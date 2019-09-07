探射燈：罰則得個樣　紛違建等收地賠償

有賣家出售打鼓嶺坪洋交匯處附近農地，並教買家把地皮改為物流貨倉以便向政府索償。

為應對土地需求，政府近年頻頻收地發展，有人看準機會出售相關土地，並向買家教路如何違規改建及博取更高的政府收地賠償。有關注組織批評相關部門沒有做好把關，要求政府加強巡查和處罰。

新界打鼓嶺坪洋交匯處附近一幅逾2.7萬平方呎農地早前放售，呎價為1250港元。聯絡人周先生指，該地附近土地已被劃入發展區，可望獲政府收地賠償，並游說買家先行購入，再待政府進一步發展，更稱政府所作賠償定較發展商高。周又指附近蓮塘／香園圍口岸將成跨境貨運重地，推介附近兩幅綠化地帶，又教買家把地皮改為物流貨倉，並提醒買家需入紙申請，揚言政府必會接受申請。

本土研究社成員楊夏至坦言，違例改建個案屢見不鮮，因比起農地，倉庫及停車場等用地可獲更高賠償金額。雖然政府就違例改變土地用途設下嚴厲罰則，如違例者可被判罰數十萬港元，但以往案例實際判罰金額不過數萬港元，甚少會被罰至最高款項。楊認為懲治阻嚇性有限，建議政府應加重判罰及巡查以作打擊。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！